Лепс поддержал выступившего против СВО артиста

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Григорий Лепс стал одним из главных патриотов страны за последние полтора года. Он во всем поддерживает Россию и старается радовать солдат в полевых госпиталях и в зоне боевых действий. Из-за своей политической позиции он остается невероятно востребованным артистом – билеты на его концерты в различных городах публика раскупает за короткий срок и с удовольствием слушает знакомый и любимый многими репертуар.
Как известно, композиции в исполнении Лепса уже стали народными. Песни "Рюмка водки" и "Самый лучший день" считаются одними из самых популярных в стране. На своих концертах певец их всегда исполняет, поскольку люди эти композиции невероятно обожают. Однако это далеко не все, чем он старается радовать публику.
На выступлении в Кирове Григорий Лепс решил исполнить свою версию песни "Стаканы", тем самым поддержав выступившего против СВО артиста Бориса Гребенщикова*. Как известно, певец-патриот испытывает невероятное уважение к творчеству коллеги.
"Борис Борисович прекрасный человек и великолепный музыкант", – говорил он.
Песню Гребенщикова* вставили первой в нарезке с выступления Лепса на его официальном канале в знак особого почета.
В минувшие выходные Борис Гребенщиков* дал новое интервью, в котором обратился к народу России.
* признан иноагентом
Он отвечает за новую тактику российских войск на запорожском направлении