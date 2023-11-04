Григорий Лепс не общается с внебрачным сыном: что скрывает звезда

Певец сделал шокирующее признание о наличии никому не известного отпрыска

До недавнего времени считалось, что Григорий Лепс является отцом четверых детей: дочь Инга от брака со Светланой Дубинской и трое детей (Ева, Николь и Иван) от балерины Анны Шаплыковой. Но недавно выяснилось, что певец скрывал еще одного отпрыска.



Исполнитель рассказал, что только однажды встречался с сыном и больше они не виделись. Сейчас это взрослый человек, имеющий собственную семью и работу, так что потребности в регулярном общении не испытывают ни он, ни его звездный отец. Имя матери внебрачного ребенка Лепс назвать не захотел.

Григорий Лепс подчеркнул, что само по себе наличие внебрачных детей ничего не значит – они есть почти у всех, и знаменитости – не исключение. Другое дело, что совсем не каждый готов открыто признать, что такой ребенок у него есть.

Напомним, два года назад Лепс внезапно развелся со второй супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Новость ошеломила фанатов, считавших семью певца практически идеальной. Подробностей о расставании не последовало, артист лишь признался, что обидел жену и виноват в разводе только он.

Однако добавил, что общаться с Анной не прекратил и считает ее семьей по-прежнему. В будущем Григорий Лепс не отрицает возможности снова жениться и завести еще детей.





"Я думаю, будут. Практически уверен", – отреагировал он на предположение о будущем отцовстве.

Ранее мы писали, что Дмитрий Билан и Григорий Лепс не выступили на концерте в память о Юрии Шатунове.

