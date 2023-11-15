Собчак устроила разнос радикальным патриотам

Собчак устроила разнос радикальным патриотам
Фото: соцсети
Знаменитость встала на защиту коллеги

Журналистка Ксения Собчак утверждает, что старается держаться подальше от радикальных точек зрения. Подход она считает единственно правильным в текущей ситуации, хотя и признается, что за это она часто становится объектом критики со стороны людей с категоричным взглядом на происходящее по обеим сторонам баррикад. 

Недавно Собчак решила встать на защиту своего близкого друга Ивана Урганта, который невольно угодил в скандал из-за выступления перед студентами в МГУ. После разразившегося публичного шума преподавателя, который пригласил знаменитость на лекцию, было решено уволить.

Ведущая всегда говорила, что считает Урганта очень талантливым и не видит причин для того, чтобы его отменяли по всей стране. Аналогичную точку зрения она высказала и в этот раз. Ксения Собчак устроила разнос радикальным патриотам, из-за которых по сути пострадал сторонний человек.

"Мало того, что Урганта и так со всех сторон задавить пытаются, так теперь еще и из-за встреч с ним людей увольняют. Он что, чумной? Преступник? Враг? Нет же. Человека нужно восстановить на работе и не слушать всех этих сошедших с ума квасных патриотов", – написала она.

Иван Ургант, к слову, никак не комментировал произошедшее. После всех скандалов вокруг своей персоны он старается лишний раз не давать интервью и не делать публичных заявлений.

Ранее Собчак прокомментировала драку между Богомоловым и Виторганом.

Источник: Telegram
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