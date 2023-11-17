Стало известно о серьезных проблемах в отношениях Бондарчука и Андреевой

Стало известно о серьезных проблемах в отношениях Бондарчука и Андреевой
Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер ведет себя слишком сдержанно с дамой сердца на людях

Большинство звезд российского шоу-бизнеса привыкли афишировать свою личную жизнь и открыто делиться происходящими в ней событиями с поклонниками, а иногда – подбрасывать поводы для злорадства хейтерам. Однако чужая душа – потемки, и мы никогда не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что видимое отражает действительное положение вещей.

Так, союз актера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой внешне смотрится весьма гармонично. Они вместе появляются на светских мероприятиях, публикуют совместные фото в соцсетях. Однако психолог Алена Макарова подозревает, что здесь не все так просто. В беседе с изданием "Страсти" она призвала сравнить мимику Бондарчука на снимках с бывшей женой Светланой и на снимках с Паулиной, после чего стало известно о серьезных проблемах в браке артистов.

По словам Макаровой, на первых фото налицо сильная эмоциональная близость, тактильный контакт – Федор нежно обнимает свою экс-супругу, выглядит расслабленным и умиротворенным. На кадрах с Паулиной он, напротив, излишне зажат, выражение лица – достаточно отстраненное.

"Поза Федора и напряженная мимика явно говорят о внутреннем дискомфорте. Мы не видим инициативы телесного контакта", – поясняет Макарова.

Впрочем, психолог добавила, что одни снимки не могут стать весомым аргументом в пользу того, что пара испытывает проблемы в отношениях.

Ранее Бондарчук взбесился из-за вопроса о суде с бывшей женой.

Источник: Страсти
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