Малахов перестал скрывать сына: что известно о мальчике

Пкблика до сих пор не знает, как выглядит мальчик

Телеведущий Андрей Малахов умеет мастерски доставать скелеты из шкафов героев своих передач, но свою личную жизнь знаменитость предпочитает усердно оберегать. Например, он редко выходит в свет вместе с супругой Натальей, а своего сына и вовсе не показывает порядка шести лет – только самые близкие знают, как выглядит мальчик. И все же недавно журналист решился показаться с ребенком на публичном мероприятии.

В своих соцсетях Малахов заявил, что сходил с наследником в театр и признался, что ему очень понравилось. Ведущий, хоть и перестал скрывать ребенка от толпы, все же не стал публиковать фотографию сына.

О шестилетнем Александре Андреевиче известно не так уж много. Ребенок появился на свет в 2018 году в клинике "Лапино" под Москвой, которая известна успехами по лечению бесплодия. Поговаривают, что наследник журналиста был зачат с помощью ЭКО, но знаменитость ни разу не подтверждал информацию.

Также Малахов говорил, что его сын активно занимается спортом и каждое воскресенье ходит в церковь вместе с родителями. Журналист с женой даже отдал Сашу на танцы, но особого удовольствия от этого досуга мальчик не получает.

Андрей Малахов утверждает, что скрывает наследника намеренно, поскольку хочет дать ему выбор: быть медийной персоной или нет. Шепелев тоже долгое время скрывал сына от Фриске по этой же причине, зато теперь Платон является частым гостем на светских мероприятиях.