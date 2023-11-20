Объявившей голодовку Высоцкой стало плохо

Объявившей голодовку Высоцкой стало плохо
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда измождает себя строгими диетами

Несмотря на свою любовь к вкусной и калорийной пище, Юлия Высоцкая в свои 50 лет может похвастаться невероятной стройностью. Одних поклонников очень восхищают формы звезды, которая также избегает пластических вмешательств во внешность, а другие, напротив, переживают, что артистка стала излишне худа. Саму знаменитость, видимо, все устраивает – более того, отсутствие лишнего веса является ее целью.

Высоцкая признается, что нередко объявляет сама себе голодовку. Она устраивает разгрузочную неделю, в течение которой употребляет исключительно травяные чаи. Это позволяет ей поддерживать вес в 50 кг при росте 174 см. 

Недавно артистка решила повторить опыт и отказалась на некоторое время от еды. Однако уже на третьи сутки Высоцкой стало плохо.

"Честно скажу, не справляюсь… Поэтому мягко перехожу на "нормальное" питание", – указала она.

По словам Юлии, сейчас она испытывает проблемы со сном и приходится много работать. Поэтому голодовка дополнительно лишает ее сил. Артистка пояснила, что вернет в свой рацион сливочное масло, хлеб и кофе, от которого рашила отказаться несколько дней назад.

Ранее Юлию Высоцкую затравили за фотографию, на котором слишком заметна ее худоба. 

Источник: Утро.ру
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