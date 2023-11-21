"Морду набить?": ухажер Бони пригрозил Воле за хамские шутки

Участие модели в "Шоу Воли" не на шутку рассорило влюбленных

Ведущая, модель и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня не так давно поучаствовала в "Шоу Воли", где беседовала с Павлом Волей и его напарником Ильей Соболевым. Бизнесвумен и подумать не могла, что этот эпизод отразится на ее отношениях.

Стоит отметить, что шоу прошло не без казусов – ведущие общались с ней не слишком уважительно и позволяли себе непристойные высказывания в ее адрес. При этом "били" по больному – например, поднимали тему пластических операций Бони.

Бойфренд телеведущей Руслан Гасанов не смог оставить это без внимания, что и вызвало конфликт между возлюбленными. Он заявил, что любому уважающему себя мужчине непозволительно подобным образом общаться с девушкой. Однако разбираться с обидчиком по-мужски он бы не стал.

"Мне ему морду набить? Нет, я немного на другом уровне. Тратить время на такие вещи – не мое",— заявил Гасанов.

Мужчина отметил, что таким поведением ведущие лишь демонстрируют собственную примитивность, и посетовал на то, что подобные истории могут завлекать массового потребителя.

Ранее Боню раскритиковали за "ассиметричное" лицо и сравнили с Гурченко.