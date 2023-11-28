Правнучка Брежнева пожаловалась Малахову на нищету

Правнучка Брежнева пожаловалась Малахову на нищету
Леонид Брежнев. Фото: Klaus Rose/www.globallookpress.com
Наследница советского генсека отказывается жить в маленькой квартирке

Правнучка генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева пожаловалась Андрею Малахову на размер собственной пенсии – наследница фронтовика и некогда первого партийного и политического лица Советского Союза получает какие-то 26 тысяч рублей.

Галина Филиппова (так зовут внучку Леонида Ильича) проживала когдат-то в Московской области и получала в два раза меньше. А после переезда и смены прописки на столичную пенсия выросла в два раза. Теперь она проживает в квартире-студии – и радуется, что может рассчитывать на медобслуживание, которое может получать "на законных основаниях".

Галина успела показать журналистам собственную студию – как считает сама, довольно симпатичную, однако крайне тесную. Помощь в оформлении оказала мама, передает "Радио 1".

"Только тут не хватает двух комнат небольших", – сокрушается Филиппова, рассказывая о своих четырнадцати квадратах.

Наследница генсека ЦК, кстати говоря, успела пережить два инфаркты и выйти из психиатрической лечебницы.

Галина не скрывает, что с удовольствием бы переехала в квартиру побольше. Периодически она проведывает студию, однако проживает у близкой подруги у "Речного вокзала". С ностальгией вспоминает, чем владели Брежневы – и сравнивает то прошлое со своей скромной студией.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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