Композитор снова посещает публичные мероприятия

В конце сентября Александра Пахмутова лишилась любимого мужа. Николай Добронравов был ее надежной поддержкой и опорой, как в жизни, так и в творчестве, поэтому потеря спутника жизни далась ей непросто. Но, несмотря на все, композитор смогла найти в себе силы жить дальше.

Александра Николаевна постепенно стала снова принимать участие в различных общественных мероприятиях. Одним из них стал конкурс "Синяя птица" – пропустить событие она попросту не могла. И во время пения одной из участниц потерявшая мужа Пахмутова разрыдалась на глазах у публики.

Конкурсантка Дильназ Майжегишева решила исполнить песню "Как молоды мы были", авторство которой принадледит супружеской паре Пахмутовой и Добронравова. По заявлению СМИ, выступление настолько тронуло композитора, что она не смогла сдерживать слезы.

Чуть позже Александра Пахмутова поехала на встречу с детьми детских домов в Подмосковье, где те читали ей стихи почившего мужа.

"Мне невероятно приятно, что дети так трепетно отнеслись к нашей встрече", – сказала она.

Во время визита воспитанники подарили ей множество сувениров, на создание которых их вдохновило ее творчество.

Близкие утверждают, что состояние Александры Пахмутовой после кончины супруга хорошее, ее стараются окружать заботой и теплом.