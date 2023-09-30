Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии пианистки после смерти супруга

Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии пианистки после смерти супруга
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
И прокомментировал сообщения о глубокой депрессии вдовы

Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко отреагировал на появившиеся в медиа сообщения о тяжелой депрессии композитора после смерти супруга. Малышко опроверг появившуюся информацию, заявив, что физическое состояние Пахмутовой более чем положительное. 

Журналисты ранее указывали, ссылаясь на источник в близком окружении пианистки, что та будто бы находится в глубокой депрессии после смерти Добронравова, отказываясь говорить о чем-либо, кроме покойного супруга и проведенной с ним совместной жизни. 

Евгений сообщил, что буквально недавно вернулся с Александрой Николаевной с прогулки – даже дошли до Лужников. В это время Пахмутова вспоминала супруга. Однако ничего, что говорило бы о проблемах с состоянием композитора из-за смерти мужа, не увидел.

"Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… Мы стараемся понемножку работать", – высказался Евгений.

Малышко добавил, что не понимает, откуда могли появиться данные о глубокой депрессии Пахмутовой. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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