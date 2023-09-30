Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии пианистки после смерти супруга

И прокомментировал сообщения о глубокой депрессии вдовы

Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко отреагировал на появившиеся в медиа сообщения о тяжелой депрессии композитора после смерти супруга. Малышко опроверг появившуюся информацию, заявив, что физическое состояние Пахмутовой более чем положительное.

Журналисты ранее указывали, ссылаясь на источник в близком окружении пианистки, что та будто бы находится в глубокой депрессии после смерти Добронравова, отказываясь говорить о чем-либо, кроме покойного супруга и проведенной с ним совместной жизни.

Евгений сообщил, что буквально недавно вернулся с Александрой Николаевной с прогулки – даже дошли до Лужников. В это время Пахмутова вспоминала супруга. Однако ничего, что говорило бы о проблемах с состоянием композитора из-за смерти мужа, не увидел.

"Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… Мы стараемся понемножку работать", – высказался Евгений.

Малышко добавил, что не понимает, откуда могли появиться данные о глубокой депрессии Пахмутовой.