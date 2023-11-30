После слухов о разводе Бондарчук отдал квартиру жене

После слухов о разводе Бондарчук отдал квартиру жене
Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
В семейную тайну поклонников посвятила Ксения Собчак

Роман Федора Бондарчука и Паулины Андреевой развивался стремительно – казалось бы, пара только начала встречаться и узнавать друг друга, а уже через полгода режиссер решил сделать актрисе предложение. И сейчас, спустя несколько лет, пара выглядит такой же счастливой, как в самом начале отношений. 

Однако у некоторых есть подозрение, что это лишь видимость, а за красивой картинкой скрываются большие проблемы. Во-первых, на счету Бондарчука было уже немало измен в прошлых отношениях. Во-вторых, психологи и астрологи отмечали, что у артистов невысокая совместимость, что может повлечь за собой конфликты в быту.

Однако недавний поступок Бондарчука породил у общественности новый повод для раздумий. После слухов о разводе режиссер отдал квартиру жене в подарок. Это элитные апартаменты в родном для Андреевой Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Ксения Собчак, рассказав, что Федор и Паулина делились с ней как знатоком города планами по покупке недвижимости.

"Так я узнала, что Бондарчук теперь может стать вашим соседом", – заявила она.

В то же время бывшую жену Федора – Светлану – такая трата может не обрадовать. Напомним, она подала в суд на Бондарчука из-за невыплаты положенных по разводу средств. Супруги так и не поделили совместно нажитое имущество.

Ранее эксперты назвали вероятную причину развода Бондарчука и Андреевой.


Источник: Woman.ru
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