Эрнст решил вернуть на Первый канал популярное телешоу из "нулевых"

Эрнст решил вернуть на Первый канал популярное телешоу из "нулевых"
Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Съемки начнутся уже в декабре

Руководство Первого канала решило вернуть в эфир давнее телешоу – "Закрытый показ", который выходил с середины "нулевых" вплоть до 2013 года. Записывать новый проект начнут уже в декабре. Когда программа войдет в эфирную сетку, представители первой кнопки сообщать не стали.

С 2022 года телебоссы постепенно возвращают на Первый канал развлекательные шоу – с весны прошлого года были возобновлены показы "Поля чудес", "Пусть говорят", "Голоса" и иных рейтинговых шоу. Они были исключены из эфирной сетки в пользу общественно-политического формата после начала событий на Украине.

"Закрытый показ" вел Александр Гордон. Программа выходила в трансляцию в ночное время суток – сразу после телепремьеры картины, которую создатели вместе с экспертами принимались обсуждать.

Как отмечают "Ведомости", программа не выходила в эфир восемь лет – вплоть до 2021 года, когда на Первом показали два выпуска. Однако после этого продолжения никто не увидел.

А не так давно представители первой кнопки страны объяснили причину нередких ссор и ругани между Александром Гордоном и Юлией Барановской в эфире ток-шоу "Мужское/Женское". Как оказалось, срабатывает человеческий фактор – ведущие остро реагируют на проблемы, озвучиваемый во время выпуска.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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