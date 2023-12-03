Эрнст решил вернуть на Первый канал популярное телешоу из "нулевых"

Съемки начнутся уже в декабре

Руководство Первого канала решило вернуть в эфир давнее телешоу – "Закрытый показ", который выходил с середины "нулевых" вплоть до 2013 года. Записывать новый проект начнут уже в декабре. Когда программа войдет в эфирную сетку, представители первой кнопки сообщать не стали.

С 2022 года телебоссы постепенно возвращают на Первый канал развлекательные шоу – с весны прошлого года были возобновлены показы "Поля чудес", "Пусть говорят", "Голоса" и иных рейтинговых шоу. Они были исключены из эфирной сетки в пользу общественно-политического формата после начала событий на Украине.

"Закрытый показ" вел Александр Гордон. Программа выходила в трансляцию в ночное время суток – сразу после телепремьеры картины, которую создатели вместе с экспертами принимались обсуждать.

Как отмечают "Ведомости", программа не выходила в эфир восемь лет – вплоть до 2021 года, когда на Первом показали два выпуска. Однако после этого продолжения никто не увидел.

А не так давно представители первой кнопки страны объяснили причину нередких ссор и ругани между Александром Гордоном и Юлией Барановской в эфире ток-шоу "Мужское/Женское". Как оказалось, срабатывает человеческий фактор – ведущие остро реагируют на проблемы, озвучиваемый во время выпуска.