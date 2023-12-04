"Остановить невозможно": Анита Цой официально объявила розыск невестки

Певица рассказала, что толкнуло ее на этот серьезный шаг и как она будет действовать

Единственному сыну певицы давно исполнилось 30. Но он никогда не был женат. И Анита решила устроить личную жизнь наследника. Поэтому скорейшая его свадьба – главное желание, которое в новогоднюю ночь загадает Анита Цой. В этом она призналась "Утро.ру" за кулисами концерта "Звезды "Дорожного радио" в Петербурге".

"2024-й я официально объявляю Годом поиска невесты для моего сына, – улыбается певица. – Потому что иначе мой сын Сергей будет работать, работать и работать. Он старается устроить личную жизнь, но из-за плотного графика даже на свидание не может собраться. Остановить его невозможно, вот и решила помочь. Так что будущая свекровь разыскивает будущую невестку".

Две кандидатуры на роль будущей жены для сына у Цой уже есть. "Одна девушка живет в Казахстане, другая тоже оттуда, сейчас в Лондоне, но может вернуться в Россию, – сообщила певица. – Я знаю их родителей – это очень порядочные люди. у них хороший бэкграунд, отличные традиции в семье".

Анита уже объявила о смотринах.

"26 декабря моя свекровь будет отмечать 90-летие, и, скажу по секрету, я пригласила на торжество, где будет и мой сын, одну из девушек", – призналась звезда.

Цой признается, что в идеале рядом с сыном должна быть кореянка, поскольку "хотелось бы сохранить кровь". "В корейских семьях обычно родители сына подыскивают ему невесту, – сообщила исполнительница. – Потому что так мы гарантируем, что это хорошая семья, что родители у девочки добропочтенные".

При этом для 52-летней Цой не имеет значения приданое и богатство будущей невестки. "Мы сами вышли из простых людей, поэтому самое главное, чтобы жена сына была хорошо образована, была добрая, сильная, готовая преодолевать с мужем все препятствия, – считает артистка. – А крутить банки я ее научу (смеется)".