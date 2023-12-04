"Иди на ...": Нетребко показала россиянам средний палец

"Иди на ...": Нетребко показала россиянам средний палец
Фото: соцсети
Знаменитость ошарашила поклонников

Оперная дива Анна Нетребко после всех сложностей смогла сохранить успешную карьеру за границей. Сейчас она довольно востребована не только в заграничных театрах, но и у публики, которая раскупает билеты на ее представления как горячие пирожки.

Артистка живет в Вене, и не так давно австрийскую столицу, как и значительную часть европейского континента России, накрыло снегом. По этому поводу Нетребко решила опубликовать пост, в котором похвасталась своей прогулкой по венским улочкам в необычном наряде.

Знаменитость надела на себя необычную цветастое пальто, на заднике которого было изображение тигра, и шапку-ушанку. Под комплектом на ней был спортивный костюм фиолетового цвета.

"Русскую бабу снегом не напугаешь", – подписала она публикацию.

Необычный наряд Анны Нетребко привлек внимание поклонников. Особенно костюм, на котором красовалась нецензурная надпись вместе с поднятым средним пальцем вверх.

Фото: соцсети

Подобная смелость ошарашила россиян, но не оттолкнула. Напротив, они стали просить знаменитость рассказать, где можно приобрести аналогичный комплект.

Ранее стало известно, что Нетребко избили и изнасиловали на сцене Европы.

Источник: Утро.ру
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