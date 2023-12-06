Соловьев ответил сбежавшему Милохину: "Вызвал меня на бой"

В ответ журналист предложил блогеру поучаствовать в реальных боях

Популярный блогер Даня Милохин, находясь в эмиграции, активно полемизирует с российскими СМИ и известным телеведущим Владимиром Соловьевым. Недавно Милохин даже "вызвал на бой" Соловьева.

Он признался, что с удовольствием вступил бы в драку, однако переживает, что у оппонента не хватит духа противостоять ему. Милохин подчеркнул, что не пропускает ни одного дня тренировок.

Журналист с иронией отреагировал на этот выпад, напомнив Милохину, что вызов на "дуэль" звучит как минимум странно на фоне его собственного побега из страны.

"Кстати, меня рассмешило, этот человек, некто Даня Милохин вызвал меня на бой", – отметил Соловьев, не преминув напомнить слушателям о существенной разнице в возрасте.

В ответ он предложил оппоненту самому вернуться в России и демонстрировать свою смелость на поле боя, а не в полемике с 60-летним человеком.

Соловьев резюмировал, что шансов появиться в российском ТВ у Милохина нет. Хотя сам Даня мечтает вернуться на родину, скучает по ней и даже слезно слушает песню "Я русский".

Ранее Милохин выдвинул условия для возвращения в Россию.