Стас Костюшкин публично "унизил" Киркорова из-за его внешности

Стас Костюшкин публично "унизил" Киркорова из-за его внешности
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист утверждал, что никто не может этого сделать

На церемонии музыкальной премии "Песня года" экс-солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин пошутил над "королем эстрады" Филиппом Киркоровым.

Киркоров самоуверенно заявил, что его "невозможно унизить". Тогда Костюшкин подозвал очень высокого парня, рядом с которым Филипп Бедросович выглядел не таким гигантом. Таким образом, артист на собственном примере ощутил, что значит "быть униженным ростом". Такая словесная эквилибристика несколько смутила певца, но он не подал виду.

Между тем рост короля российской эстрады всегда был предметом обсуждений и восхищения публики. Известно, что Киркоров продолжал расти до 38 лет. Однажды в интервью он признался, что прибавлял по сантиметру ежегодно. Однако на вопрос о размере других своих органов артист отвечать не стал, переведя разговор в другое русло.

Таким образом, Костюшкин в шутливой форме обратил внимание публики на необычную внешность Киркорова, который намного выше среднего роста. Несмотря на подколки, Филипп Бедросович сохраняет чувство юмора и самоиронию.

Ранее Киркоров рассказал, как его 56-летние ягодицы стали упругим орехом.

Источник: Правда.Ру
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