Долина призналась в болезни: юбилейный концерт был под угрозой срыва

Долина призналась в болезни: юбилейный концерт был под угрозой срыва
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам певицы, она бы не выступила без помощи медиков

5 декабря в Москве состоялся грандиозный концерт в честь 50-летия творческой деятельности Ларисы Долиной. Однако выступление едва не было отменено – накануне 68-летнюю певицу едва не пригвоздило к постели сильной болезнью.

Уже с начала концерта зрители заметили, что Лариса Александровна ведет себя нетипично: часто уходит за кулисы, а музыканты заполняют паузы длинными инструментальными проигрышами, чтобы не заставлять зрителей сидеть в тишине и непонимании происходящего. В итоге артистка вышла на сцену и призналась, что заболела накануне и готова была вообще все отменить. Но в последний момент, передумав, решила порадовать публику любимыми хитами.

"Скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?" – спросила Долина у поклонников.

Зал встретил это заявление аплодисментами и одобрением. Лариса Долина добросовестно отпела два отделения, лишь изредка отлучаясь за кулисы за медикаментозной помощью. Несмотря на хрипотцу в голосе, она блестяще исполнила все свои легендарные хиты, а зал выразил двойную поддержку артистке, которая пожертвовала своим здоровьем, чтобы порадовать фанатов.

Певица отметила, что это ее последнее выступление в уходящем году. Уже второй раз подряд звезда отказывается от новогодних корпоративов и берет паузу в декабре на восстановление сил после напряженного графика. В прошлом году она позволила себе отдых на Мальдивах с дочерью и внучкой – артистка действительно заслужила это, поскольку упорно трудилась на протяжении всего года.

Ранее Лариса Долина объяснила успех суперхита "Погода в доме".

Источник: Комсомольская правда
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