Потрясающая фигура 47-летней Жади из "Клона" восхитила поклонников

Актриса уверена, что счастье и душевное равновесие продлевают молодость

Актрисе из бразильского сериала "Клон", который все мы любили смотреть в детстве всей семьей, Джованне Антонелли 47 лет. Но, судя по ее последним фото в бикини, она выглядит значительно моложе. Российскому зрителю актриса запомнилась по роли красавицы Жади.

На снимках впечатляет подтянутая фигура артистки и идеальное тело, несмотря на трех почти взрослых детей. Джованну засыпали восторженными комментариями под публикацией.

Сама Джованна отмечает, что ее "молодость" – вовсе не заслуга пластических хирургов. Большинство фанатов солидарны с ней и уверены, что это результат правильного образа жизни и спорта. Ведь никаких особых следов пластики на ее теле и лице не было замечено.

Как известно, жизнь Антонелли была не менее драматичной, чем у ее героини Жади. За плечами актрисы два неудачных брака и депрессия. Однако сейчас она уже более 10 лет счастлива с режиссером Леонардо Ногейра, от которого родила двойняшек Антонию и Софию.

И Джованна в очередной раз убеждает, что семейное счастье и молодость души – незыблемые ценности, перед которыми меркнет штамп в паспорте.

Ранее стало известно о трагедии в семье звезды сериала "Клон".