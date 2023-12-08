Выживает на пенсию: заявлено о бедственном положении Аллегровой

Она даже захотела отдать коллеге что-то из своих вещей

Эстрадная артистка Ирина Аллегрова, которая еще в нулевые гремела с "Императрицей", "Младшим лейтенантом" и другими хитами, с течением времени незаметно ушла в тень – сейчас ее имя уже не так на слуху у поклонников поп-сцены, а ее выступления вызывают смешанные чувства недоумения и даже жалости. Таким мнением поделилась ее коллега по цеху Алена Кравец, которая заявила о бедственном положении Аллегровой.

По ее словам, артистка словно застыла во времени: поет одно и то же, выступает в одних и тех же вещах, что наталкивает на мысли о ее непростом материальном положении и отсутствии свежих творческих идей. Так, на последних концертах Аллегрова не удосужилась порадовать фанатов неизбитым материалом и вышла на сцену под фонограмму песни "Моя семья", которая уже набила оскомину у зала.

Не меньшее недоумение у Кравец вызывает и костюм артистки – "затасканный" камзол, который она видит на Аллегровой еще с 2017 года. Кравец считает, что работа артиста – это не что-то шаблонное, он должен постоянно удивлять и эпатировать публику, чтобы никому не наскучить. В качестве примера она привела Филиппа Киркорова, который каждый раз восхищает зрителей новым образом.

"Раньше она была одной из самых дорогих певиц страны, а теперь работы нет", – констатировала модель.

По словам Кравец, сейчас, судя по всему, Аллегрова выживает на одну пенсию в 60 тысяч рублей, и средств для обновления гардероба у нее попросту нет. Певица отметила, что у нее самой шкафы ломятся от брендовых и дизайнерских платьев, которые она готова предложить коллеге. Кравец не преминула сделать комплимент Аллегровой, добавив, что на ее фигуре идеально будет смотреться любой наряд.

Ранее стало известно, куда пропала Аллегрова.