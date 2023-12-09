Им пришлось уехать: отель родителей Джамалы под Алуштой почти заброшен

Прославившаяся антироссийскими словами певица осталась без концертов, а гостевой дом семьи пустует

Некоторое время назад в сети прошла информация, что у родителей украинской певицы Джамалы, обвиняемой в дискредитации вооруженных сил РФ, в России имеется бизнес – гостиница под Алуштой. Однако выяснилось, что здание полуразрушено и заброшено.

Соседка поведала, что родители певицы куда-то переехали и уже давно, а в доме никто не живет, кроме незнакомого мужчины, осенью собиравшего урожай. Здание в курортном местечке Малореченское попало на видео, где видно, что оно действительно некоторое время стоит без присмотра.

По словам той же соседки, Джамала стала проявлять любовь к Украине после замужества. Родители не поддерживали ее взгляды.

В ноябре Джамала была заочно арестована в России за публикацию на своей странице в соцсетях заведомо ложного видео, содержащего информацию о работе ВС РФ в ходе СВО

Напомним, популярность Сусана Джамаладинова, взявшая псевдоним Джамала, обрела после победы на Евровидении семь лет назад с песней о депортации крымских татар. Тогда же стало ясно, что политика певице милее творчества, а в ее речах нередко мелькали резкие высказывания о России.

Сегодня Джамала на политических шоу появляется чаще, чем на сцене, а недавно ее призвали извиниться перед россиянами на Красной площади, если она хочет вновь зарабатывать на российском зрителе.

