Поддержавшая Россию Повалий пожаловалась на бедность

Артистке пришлось влезть в кредит

Украинская певица Таисия Повалий, как и часть артистов-соотечественников, последние два года выступает на стороне России. Из-за этого на родине ее окрестили предательницей и даже призывают лишить гражданства. Украинцы считают, что певица продалась, чтобы зарабатывать огромные деньги. Хотя сама знаменитость, напротив, жалуется на нехватку средств.

В недавнем интервью Повалий призналась, что до сих пор снимает в Москве квартиру – в ней она живет с 2006 года. Своего жилья у знаменитости нет. Недавно она перевезла с Украины свою мать и поняла – так жить дальше очень тяжело.

Сейчас Повалий мечтает о покупке собственного домика в Подмосковье. Они с мужем в течение года присматривали новое жилье, но артистка признается, что цены на недвижимость ее поражают.

"Все, что мы видели, стоит очень дорого. Порой даже не соответствует цене. Иногда за очень большие деньги предлагают совершенно неудобные, убитые дома", – рассказала артистка.

Певица призналась, что мечтает о просторном доме с большой кухней и холлом. И обязательно с мебелью, поскольку возможности покупать что-то новое у нее нет. Всего это обойдется ей примерно 40 млн рублей, и такими деньгами Повалий не располагает. Поэтому была вынуждена взять кредит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба Таисии Повалий.