Повалий рассказала об отношениях с поддерживающим Украину сыном

Родственники продолжают общение

Знаменитая артистка Таисия Повалий после февральских событий заняла позицию России. Знаменитость, которая в свое время строила политическую карьеру на Украине, теперь старается особо не говорить о происходящем – после каждого публичного появления украинское медиапространство начинает активно обсуждать ее персону в негативном ключе.

Однако это певицу не смущает. Напротив, она во всю готовится устроить фееричное шоу к своему юбилею и порадовать тысячи поклонников в России своим творчеством. По ее словам, главное, что ей помогают во всем близкие люди.

Таисия Повалий рассказала, как сейчас обстоят отношения с поддерживающим Украину сыном. Некоторое время назад он отрекся от пророссийской позиции матери, заявив в соцсетях, что не имеет к ней никакого отношения. Публикации он сопровождал при этом эмодзи с белым голубем – символом мира. Поговаривали, что на этом фоне родственники больше не разговаривают, но артистка уверяет – это не так.

"Мы с ним по видеосвязи общаемся. В этом плане у нас все хорошо", – поделилась она.

Больше всего она радуется, когда удается пообщаться с внуком Демьяном. Ребенку уже четыре года и он делает большие успехи в творчестве. Ей очень нравится, как ребенку удается осваивать музыкальные инструменты. Повалий уверена, что в будущем внук может пойти по ее стопам и однажды она даже запишет с ним совместную песню.

Ранее Таисия Повалий рассказала о неудачной косметологической процедуре, из-за которой у нее изменилась внешность в худшую сторону.