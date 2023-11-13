"Никогда никого не предавала": как сложилась судьба покинувшей Украину Повалий

После начала СВО артистка перебралась в Москву

Таисия Повалий уже год живет в столице России. Переезд получился случайный и непредсказуемый. 23 февраля 2022 года певица полетела в Москву на съемки передачи, имея при себе только ручную кладь. Через три дня она собиралась вернуться, но на следующее утро оказалось, что уехать в Киев Таисия уже не может. Как живет Повалий сейчас?

На Украине у народной артистки был трехэтажный особняк почти в полтысячи "квадратов". В Москве она снимает квартиру, а элитное жилье вынуждена была бросить.

Несмотря на резкие перемены и потери, артистка не жалеет о смене места жительства, поскольку и так постоянно ездила в Россию. Но, переехав, она не забыла свои корни и свой род, объяснила Повалий.



"Никогда никого я не предавала", – подчеркнула певица.



Спецоперацию Таисия Повалий поддержала, заявив, что это – спасение для многих. Она рассказала, что восемь лет до этого события была в растерянности, не понимая, где ее собственное будущее. Но теперь видит и сделала выбор в пользу России. Певица уже перевезла к себе маму и рада этому, потому что родительница ожила и снова поверила в завтрашний день.

Украинские коллеги негативно отнеслись к тому, что 9 мая Повалий спела украинскую песню. Кардинально иначе отнеслись к ее переезду и поступкам российские звезды. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что вины Таисии ни в чем нет. Не поддержал травлю и Иосиф Пригожин, сказав, что артист должен петь, поскольку в песнях его призвание, и он делает это там, где дают.

Почитатели таланта Таисии Повалий считают, что несмотря на переживания последнего года, выглядит она отлично. Ранее мы рассказывали, что Таисия Повалий заняла место на музыкальной "стене" шоу "Ну-ка, все вместе".

