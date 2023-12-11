На кладбище в инвалидной коляске: что происходит с Татьяной Тарасовой

На кладбище в инвалидной коляске: что происходит с Татьяной Тарасовой
Татьяна Тарасова. Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/www.globallookpress.com
Серьезная болезнь сразила легендарного тренера

Легенда фигурного катания Татьяна Тарасова 10 декабря посетила могилу своего отца, выдающегося хоккейного тренера Анатолия Тарасова, на Ваганьковском кладбище. В этот день ему исполнилось бы 105 лет.

Татьяна Анатольевна приехала к мемориалу в инвалидной коляске в сопровождении друзей и родственников. Она разместила совместное фото в соцсетях с подписью:

"Папе исполнилось бы 105 лет... Любим и помним!".

Пользователи Сети оставили много теплых комментариев, отметив величие Анатолия Тарасова как тренера и человека. Ранее Татьяна также опубликовала его архивное фото с дня рождения в кругу близких.

Тем не менее, у многих возникли вопросы к состоянию здоровья самой Татьяны: не все поклонники знают, почему тренер больше не может передвигаться самостоятельно. Как поясняла ранее Тарасова, проблемы со спиной мучили ее всю жизнь, а в последние годы стали особенно невыносимыми.

Десять лет назад в Германии ей провели операцию на позвоночнике. После длительной реабилитации Татьяне Анатольевне удалось ненадолго оставить инвалидное кресло, что стало для нее огромной радостью. К сожалению, облегчение было временным – вскоре боли вернулись, и она вновь оказалась прикована к коляске.

В таком возрасте и при отсутствии близких родственников очень тяжело столкнуться с физическими ограничениями. Тем не менее, Татьяна Тарасова не падает духом и продолжает активную общественную жизнь. Она регулярно посещает спортивные мероприятия, участвует как почетный гость, дает интервью. Поклонники восхищаются силой духа этой выдающейся женщины. 

Ранее Тарасова выступила с признанием о своей тяжелой болезни.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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