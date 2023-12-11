Чуть не рухнула на концерте: сын Бабкиной рассказал о ее состоянии

За певицей приезжала скорая помощь

На днях народная артистка Надежда Бабкина не на шутку встревожила зрителей. Во время выступления перед российскими бойцами на съемках программы телеканала "Звезда" она внезапно почувствовала себя неважно. Поначалу она превозмогала дурное состояние и пыталась продолжить концерт, но в какой-то момент едва не потеряла сознание. Позднее уточнялось, что на это мог повлиять душный воздух и жара в помещении.

На место была вызвана скорая. После оказания медицинской помощи Надежда Георгиевна смогла завершить съемки и уехать домой. Концертный директор артистки сообщил СМИ, что обморока, о котором все говорят, не было – певица просто почувствовала сильную слабость. По его словам, она выступала с очень эмоциональной речью, и сильные переживания дали о себе знать.

Позже пресса связалась с сыном Надежды Бабкиной Даниилом Заседателевым. Он заверил, что с мамой все в порядке, но отказался от подробных комментариев.

Напомним, поклонники певицы с большим волнением относятся к здоровью певицы после того, как в 2020 году она перенесла тяжелую форму коронавируса. Легочная ткань была поражена на 80%, какое-то время артистка пробыла в искусственной коме – это была крайняя мера, чтобы спасти ей жизнь. Но, к счастью, после продолжительного лечения и реабилитации Надежда Георгиевна полностью восстановилась.

Ранее сообщалось, что Бабкина пытается вернуть молодого фаворита.