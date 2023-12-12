Нетребко встала на колени перед европейцами после унижения украинки

Нетребко встала на колени перед европейцами после унижения украинки
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка призналась, что пойдет на все ради покорения зарубежной публики

52-летняя оперная дива Анна Нетребко, давно порвавшая связи с Россией, продолжает активную гастрольную деятельность в Европе и США. Однако ее поведение в последнее время вызывает вопросы у поклонников.

Несмотря на прошлогоднее видеообращение, в котором Нетребко фактически отреклась от Родины, она по-прежнему считает русскую культуру великой. Так, Анна резко одернула украинку, заявившую, что в России нет "настоящей культуры и духовности".

В то же время в погоне за расположением Запада дива готова на многое. Например, на днях на концерте в La Scala она буквально рухнула на колени перед публикой в знак благодарности за прощение.

Подобное поведение Нетребко вызывает недоумение и критику со стороны соотечественников. Ведь еще недавно Анна позиционировала себя как патриотку, а теперь фактически отрекается от Родины ради одобрения заграничной публики и заработка.

К примеру, после начала СВО она однозначно осудила действия России, а сама переехала в Австрию. Многие также напоминают о двойных стандартах дивы: критиковать Запад за русофобию она считает нормой, а любая критика в свой адрес вызывает бурю негодования.

Ранее Нетребко показала россиянам средний палец.


Источник: Соцсети
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