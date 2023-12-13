От Лопыревой потребовали 8 млн рублей за "бесплатный отдых" в Турции

От Лопыревой потребовали 8 млн рублей за "бесплатный отдых" в Турции
Виктория Лопырева. Фото: Vadim Tarakanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Виной всему стала "секретная договоренность", которую не выполнила звезда

Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева попала в неприятную историю с финансированием своего отдыха в Турции. Теперь, вероятно, ей не избежать выплаты крупной суммы.

Как стало известно, четыре месяца ее проживания в фешенебельном отеле Rixos Belek оплачивала дубайская компания ENTINBERG GROUP. Это обошлось спонсорам в 77 тысяч евро по системе "все включено".

Однако затем Лопырева, по данным СМИ, не выполнила некие обещания перед компанией. В результате права на возмещение убытков перешли российскому ООО "ХИМЕКС" на сумму уже 8 млн рублей – это с учетом дополнительных процентов.

Сегодня суд отказался удовлетворить иск этой компании из-за отсутствия доказательств. Однако история может получить продолжение в вышестоящих инстанциях.

Ранее Лопырева отреагировала на слухи о романе с мужем Алсу.

Источник: SHOT
По теме

Вайкуле нашла Галкину* новую работу в Латвии

Для заработков артисту пришлось отказаться от русского языка

Принято важное решение для обрушения цен на яйца

Эффекта призвали ждать в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей