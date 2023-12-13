От Лопыревой потребовали 8 млн рублей за "бесплатный отдых" в Турции

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Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева попала в неприятную историю с финансированием своего отдыха в Турции. Теперь, вероятно, ей не избежать выплаты крупной суммы.
Как стало известно, четыре месяца ее проживания в фешенебельном отеле Rixos Belek оплачивала дубайская компания ENTINBERG GROUP. Это обошлось спонсорам в 77 тысяч евро по системе "все включено".
Однако затем Лопырева, по данным СМИ, не выполнила некие обещания перед компанией. В результате права на возмещение убытков перешли российскому ООО "ХИМЕКС" на сумму уже 8 млн рублей – это с учетом дополнительных процентов.
Сегодня суд отказался удовлетворить иск этой компании из-за отсутствия доказательств. Однако история может получить продолжение в вышестоящих инстанциях.
Ранее Лопырева отреагировала на слухи о романе с мужем Алсу.
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