"Пришли выбирать урну": Шаляпин поиздевался над престарелой спутницей

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Прохор Шаляпин появился на одном из светских мероприятий под руку с пожилой дамой, происхождение которой остается загадкой. Сам исполнитель никак не реагировал на шутки о своих предпочтениях в выборе спутницы – и на этот раз, кажется, решил сам поиронизировать над ситуацией.
На одном из роликов Шаляпин появился в неизвестном зале, держа под руку женщину с короной на голове, сообщив любимой публике, что пришел с "матушкой".
Затем Прохор подвел свою "матушку" к стенду с кубками (видимо, пишут в соцсетях, речь идет о некоем учреждении, чьи представители собрали немало регалий), и сообщил, что они "пришли выбирать урну".
Прохор не смог сдержать смеха от собственной шутки. Кстати, посмеялась над ней и пожилая дама, которая шла с ним под руку.
А ранее исполнитель рассказал, что его покойную супругу похоронили в канадском мавзолее с камерой, где лежат останки. Впрочем, сам певец там еще не бывал.
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