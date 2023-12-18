Броневицкая раскрыла правду о пропавшей Эдите Пьехе

Она рассказала, почему ее звездная мать больше не появляется на публике

Дочь легендарной 86-летней певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая дала редкое интервью, в котором ответила на волнующие многих вопросы о самочувствии матери, которая уже давно исчезла с радаров поклонников.

Несмотря на звездный статус, и сама Илона Александровна ведет довольно закрытый образ жизни, редко появляясь на публике. Однако на днях она согласилась стать ведущей светского мероприятия, где и поделилась свежими новостями.

"У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту", – лаконично отметила дочь звезды.

Говоря о матери, Броневицкая добавила, что сейчас Эдита Станиславовна проводит много времени дома с родными, вдали от городской суеты. Илона регулярно навещает Пьеху.

Что касается самой Броневицкой, то она теперь больше уделяет внимания семье и трем внукам, в чем видит "вторую молодость". К Новому году вся музыкальная династия Пьехи собраться не сможет по ряду причин, да и сам праздник Илона считает не слишком важным.