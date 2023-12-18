"Продала Родину": поклонники разочаровались в Исинбаевой после ее обращения

Подписчики искренне не понимают, с какой целью спортсменка это сделала

В соцсети олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой недавно появился пост-обращение к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу на английском языке. Это вызвало возмущение многих поклонников из России.

В сообщении Елена выразила надежду, что ее девятилетняя дочь, профессионально занимающаяся теннисом, сможет лично встретиться с Джоковичем и получить от него "бесценные советы, как стать величайшей теннисисткой в мире".

Однако публикация на иностранном языке в адрес иностранного спортсмена, особенно на фоне недавнего переезда Исинбаевой в Испанию, вызвала негодование российских подписчиков. Многие восприняли это как очередное доказательство отказа от своих корней.

Поступок Елены особенно разочаровал тех, кто считал ее эталоном патриотизма среди российских спортсменов. Пост тут же собрал массу комментариев, и отнюдь не все они были положительными.

"Как будто русский язык забыла", "Продала Родину и выступает", "Вы же олимпийская чемпионка России. Зачем так низко падать?", "Приспособленка", "Позор", – накинулись на Исинбаеву российские подписчики.

Ранее сообщалось, как в Дагестане наказали предательницу Исинбаеву.