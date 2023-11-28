После отречения от русского языка Исинбаева сделала признание

Спортсменка взялась за старое

После окончательного переезда на Тенерифе Елена Исинбаева начала работать тренером. До сих пор сотрудничает с МОК, несмотря на недавно прогремевший скандал.

На время всех обвинений, с которыми столкнулась Исинбаева и в России, и в Европе, МОК решила некоторое время посвятить изучению всего того, что неразрывно связано с олимпийской чемпионкой. Как выяснилось, Елена полностью устраивает своих нынешних работодателей из комитета. Поэтому та вовсю отписывает посты в соцсетях на английском языке и рассказывает о своих проектах.

И вот буквально недавно Елена выложила в социальные сети первое фото – разумеется, на английском языке. Прыгунья сообщила, что некоторое время ей пришлось взять паузу на работе. Но теперь она снова творит и бьет рекорды.

По всей видимости, Исинбаева решила заняться уже контактными видами спорта – брюнетка запечатлела себя в шортах для тайского бокса.

"Спорт – мой кислород!" – призналась Елена, добавив эмодзи в виде боксерской перчатки.

Кстати, ранее мы рассказывали, что Исинбаева ведет социальные сети преимущественно на английском языке.