После отречения от русского языка Исинбаева сделала признание

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После окончательного переезда на Тенерифе Елена Исинбаева начала работать тренером. До сих пор сотрудничает с МОК, несмотря на недавно прогремевший скандал.
На время всех обвинений, с которыми столкнулась Исинбаева и в России, и в Европе, МОК решила некоторое время посвятить изучению всего того, что неразрывно связано с олимпийской чемпионкой. Как выяснилось, Елена полностью устраивает своих нынешних работодателей из комитета. Поэтому та вовсю отписывает посты в соцсетях на английском языке и рассказывает о своих проектах.
И вот буквально недавно Елена выложила в социальные сети первое фото – разумеется, на английском языке. Прыгунья сообщила, что некоторое время ей пришлось взять паузу на работе. Но теперь она снова творит и бьет рекорды.
По всей видимости, Исинбаева решила заняться уже контактными видами спорта – брюнетка запечатлела себя в шортах для тайского бокса.
"Спорт – мой кислород!" – призналась Елена, добавив эмодзи в виде боксерской перчатки.
Кстати, ранее мы рассказывали, что Исинбаева ведет социальные сети преимущественно на английском языке.
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