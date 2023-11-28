После отречения от русского языка Исинбаева сделала признание

После отречения от русского языка Исинбаева сделала признание
Елена Исинбаева. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Спортсменка взялась за старое

После окончательного переезда на Тенерифе Елена Исинбаева начала работать тренером. До сих пор сотрудничает с МОК, несмотря на недавно прогремевший скандал.

На время всех обвинений, с которыми столкнулась Исинбаева и в России, и в Европе, МОК решила некоторое время посвятить изучению всего того, что неразрывно связано с олимпийской чемпионкой. Как выяснилось, Елена полностью устраивает своих нынешних работодателей из комитета. Поэтому та вовсю отписывает посты в соцсетях на английском языке и рассказывает о своих проектах.

И вот буквально недавно Елена выложила в социальные сети первое фото – разумеется, на английском языке. Прыгунья сообщила, что некоторое время ей пришлось взять паузу на работе. Но теперь она снова творит и бьет рекорды. 

По всей видимости, Исинбаева решила заняться уже контактными видами спорта – брюнетка запечатлела себя в шортах для тайского бокса.

"Спорт – мой кислород!" – призналась Елена, добавив эмодзи в виде боксерской перчатки.

Кстати, ранее мы рассказывали, что Исинбаева ведет социальные сети преимущественно на английском языке.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

Актер пришел в шок от поведения коллеги

170 лет было то же самое: метеоролог назвал причину "шторма века" в Черном море

Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей