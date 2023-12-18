Известный комик сделал заявление об оставивших страну юмористах

Известный комик сделал заявление об оставивших страну юмористах
Филипп Воронин. Фото: кадр "Макарена" YouTube
Он удивился тому, как складывается их карьера за рубежом

Как известно, с начала СВО представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря: на тех, кто остался верен своей стране и остался в ней, и на тех, кто предпочел строить карьеру заново – но уже за рубежом. 

Известный стендапер Филипп Воронин в интервью YouTube-каналу "Макарена" поделился мнением о том, насколько успешны стали российские комики у эмигрантской аудитории. По его словам, кому-то, конечно же, пришлось несладко, но есть и те, кому удалось добиться успеха и на чужбине. 

По его словам, гастролирующие юмористы популярны за границей в первую очередь потому, что уехавшие соотечественники ощущают сильную ностальгию и тоскуют по родному языку.

"Я прилетал в Нью-Йорк, и первое, что я слышал на улице Нью-Йорка: "Пирожки, картошка, капуста!", – со смехом вспоминает Воронин.

Он отмечает, что это и немудрено – несмотря на разные политические убеждения, юмор и прочие бытовые, знакомые каждому с детства вещи – это то, что объединяет всех россиян на каком-то подсознательном уровне. По его мнению, юмор – это возможность хотя бы на время окунуться в привычную русскоязычную среду, почувствовать себя в родной стихии и снять накопившийся стресс адаптации.

Ранее сообщалось, что одному из уехавших в США комиков надоело жить в нищете.

Источник: Шоу "Макарена" на YouTube
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