"Говорящая голова": уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью"

Телеведущий уверен, что теперь программа будет полностью испорчена

За последние два года многие зрители успели влюбиться в передачу "За гранью" с Сергеем Соседовым. Телеведущий, казалось бы, как нельзя лучше подходил этому остросоциальному ток-шоу. К программе Соседов подходил со всей ответственностью, самостоятельно искал компетентных медиков, следователей и других экспертов, которые помогали пролить свет на то или иное дело.

Однако отношения с руководством не задались, и спустя два года ведущего попросили покинуть канал. Для Соседова новость стала большим ударом. Еще большее негодование он испытал, узнав, что его место займет Тимур Еремеев.

В недавнем интервью Соседов признался, что ему стыдно за то, что программу будет вести такой человек. По словам ведущего, Еремеев не имеет никакого отношения к телевидению и собственной харизмы, которая так нужна любой медийной личности. Поэтому шоу, очевидно, обречено на провал.

"Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова", – заключил Соседов.

По его словам, руководству шоу просто удобно взять на должность такого человека, который будет беспрекословно выполнять все, что ему говорят.

Ранее Соседов жестко припечатал оскорбившую SHAMAN и других звезд-патриотов Разину.