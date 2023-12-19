"Говорящая голова": уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью"

"Говорящая голова": уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью"
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий уверен, что теперь программа будет полностью испорчена

За последние два года многие зрители успели влюбиться в передачу "За гранью" с Сергеем Соседовым. Телеведущий, казалось бы, как нельзя лучше подходил этому остросоциальному ток-шоу. К программе Соседов подходил со всей ответственностью, самостоятельно искал компетентных медиков, следователей и других экспертов, которые помогали пролить свет на то или иное дело. 

Однако отношения с руководством не задались, и спустя два года ведущего попросили покинуть канал. Для Соседова новость стала большим ударом. Еще большее негодование он испытал, узнав, что его место займет Тимур Еремеев. 

В недавнем интервью Соседов признался, что ему стыдно за то, что программу будет вести такой человек. По словам ведущего, Еремеев не имеет никакого отношения к телевидению и собственной харизмы, которая так нужна любой медийной личности. Поэтому шоу, очевидно, обречено на провал. 

"Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова", – заключил Соседов.

По его словам, руководству шоу просто удобно взять на должность такого человека, который будет беспрекословно выполнять все, что ему говорят.

Ранее Соседов жестко припечатал оскорбившую SHAMAN и других звезд-патриотов Разину.

Источник: Стархит
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