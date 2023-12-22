Встревоженный после нападения Галкин* обратился к россиянам

Артист заявил, что намерен покинуть израильскую землю

Известный юморист Максим Галкин* не вскоре стал уезжать из Израиля после неожиданного возвращения. Артист до сих пор вместе с родными находится на вилле, на которой до своего отъезда он проживал вместе с Аллой Пугачевой.

Недавно юморист решил выйти на связь из страны, подвергающейся постоянным обстрелам. Явно встревоженный после очередного нападения Галкин* обратился к россиянам, проживающим в израильских городах.

"Будем надеяться, что все целы и невредимы в Тель-Авиве и окресностях", – сказал он.

При этом Максим Галкин* объяснил, что публикует видео не просто так – он хотел напомнить, что у него в ноябре были запланированы концерты по израильским городам, которые пришлось отменить. В ближайшие месяцы они точно не состоятся.

Юморист отметил, что очень скоро он покинет Израиль, поскольку отправится на Бали, Пхукет, а оттуда улетит в Австралию.

Ранее во время концерта в Израиле подвпивший Галкин* раскрыл правду о национальности Пугачевой и ее еврейских корнях.

*признан иноагентом в РФ