Встревоженный после нападения Галкин* обратился к россиянам

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Известный юморист Максим Галкин* не вскоре стал уезжать из Израиля после неожиданного возвращения. Артист до сих пор вместе с родными находится на вилле, на которой до своего отъезда он проживал вместе с Аллой Пугачевой.
Недавно юморист решил выйти на связь из страны, подвергающейся постоянным обстрелам. Явно встревоженный после очередного нападения Галкин* обратился к россиянам, проживающим в израильских городах.
"Будем надеяться, что все целы и невредимы в Тель-Авиве и окресностях", – сказал он.
При этом Максим Галкин* объяснил, что публикует видео не просто так – он хотел напомнить, что у него в ноябре были запланированы концерты по израильским городам, которые пришлось отменить. В ближайшие месяцы они точно не состоятся.
Юморист отметил, что очень скоро он покинет Израиль, поскольку отправится на Бали, Пхукет, а оттуда улетит в Австралию.
Ранее во время концерта в Израиле подвпивший Галкин* раскрыл правду о национальности Пугачевой и ее еврейских корнях.
*признан иноагентом в РФ
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