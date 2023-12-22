Встревоженный после нападения Галкин* обратился к россиянам

Встревоженный после нападения Галкин* обратился к россиянам
Фото: соцсети
Артист заявил, что намерен покинуть израильскую землю

Известный юморист Максим Галкин* не вскоре стал уезжать из Израиля после неожиданного возвращения. Артист до сих пор вместе с родными находится на вилле, на которой до своего отъезда он проживал вместе с Аллой Пугачевой.

Недавно юморист решил выйти на связь из страны, подвергающейся постоянным обстрелам. Явно встревоженный после очередного нападения Галкин* обратился к россиянам, проживающим в израильских городах. 

"Будем надеяться, что все целы и невредимы в Тель-Авиве и окресностях", – сказал он.

При этом Максим Галкин* объяснил, что публикует видео не просто так – он хотел напомнить, что у него в ноябре были запланированы концерты по израильским городам, которые пришлось отменить. В ближайшие месяцы они точно не состоятся.

Юморист отметил, что очень скоро он покинет Израиль, поскольку отправится на Бали, Пхукет, а оттуда улетит в Австралию. 

Ранее во время концерта в Израиле подвпивший Галкин* раскрыл правду о национальности Пугачевой и ее еврейских корнях.

*признан иноагентом в РФ

Источник: соцсети
По теме

Вайкуле жестко осадила патриотку Гагарину

Артистке не понравилось, что та перепела Пугачеву

Стало известно о нападении на Пугачеву: что произошло

На гастролях с Примадонной часто случались происшествия, и не всегда приятные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей