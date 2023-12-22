"Удалили почку": жена Бориса Щербакова ответила на слухи о тяжелом недуге мужа

Татьяна Бронзова рассказала, как сейчас живет ее супруг

На днях в Сети распространилась информация о том, что народный артист Борис Щербаков успешно поборол рак. Согласно слухам, в начале года у 74-летнего актера обнаружили злокачественную опухоль в почке, после чего он прошел сложную операцию. Однако его супруга, Татьяна Бронзова, частично опровергла эти слова.

Она признала, что Борис действительно был болен, однако случилось все это не за последние месяцы.

"Ему удалили почку, с тех пор прошло года три", – отметила Татьяна.

Она добавила, что операция прошла легко благодаря опытному хирургу, и с тех пор актеру не требовалась длительная реабилитация. Она также отметила, что муж продолжает активно творчески работать, участвуя в антрепризных спектаклях и снимаясь в кино.

Татьяна Бронзова подчеркнула, что здоровье Бориса не вызывает беспокойства, и он регулярно проходит медицинские обследования. Вместе с тем она рассказала о том, что и сама победила рак много лет назад. Теперь Татьяна удивлена, почему сейчас вновь возникли слухи о ее болезни.

"Все эти сплетни вызывают удивление. Мы оба давно победили эти трудности", – заключила Бронзова.

Борису Щербакову в декабре исполнилось 74 года, и, несмотря на возраст, он продолжает активную творческую деятельность, радуя зрителей своими выступлениями на сцене и участием в кинопроектах.

Ранее сообщалось, что вырвавшийся из оков тяжелой болезни Панайотов отказался от празднования юбилея.