Семья Депардье назвала обвинения против актера "беспрецедентным заговором"

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На фоне очередной волны критики в адрес Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к 13 женщинам, его родные выступили в защиту актера.
В открытом письме члены семьи Депардье назвали происходящее "беспрецедентным заговором", который наносит ущерб не только самому Жерару, но и его близким.
По их мнению, критикуют актера сегодня именно за то поведение, которое ранее поощрялось и вызывало смех на съемочных площадках его фильмов. А обвинения в домогательствах пока не имеют доказательств.
Сам Депардье продолжает отрицать все предъявленные ему обвинения в сексуальном насилии. Он настаивает на том, что инциденты являются частью целенаправленной травли против его персоны и репутации.
Ранее сообщалось, что сбежавшего из России Депардье наказали во Франции.
Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"