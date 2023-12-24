Семья Депардье назвала обвинения против актера "беспрецедентным заговором"

Семья Депардье назвала обвинения против актера "беспрецедентным заговором"
Жерар Депардье. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам родных актера, публика сама прежде поощряла то, что теперь стало "не модно"

На фоне очередной волны критики в адрес Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к 13 женщинам, его родные выступили в защиту актера.

В открытом письме члены семьи Депардье назвали происходящее "беспрецедентным заговором", который наносит ущерб не только самому Жерару, но и его близким.

По их мнению, критикуют актера сегодня именно за то поведение, которое ранее поощрялось и вызывало смех на съемочных площадках его фильмов. А обвинения в домогательствах пока не имеют доказательств.

Сам Депардье продолжает отрицать все предъявленные ему обвинения в сексуальном насилии. Он настаивает на том, что инциденты являются частью целенаправленной травли против его персоны и репутации.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из России Депардье наказали во Франции.

Источник: France Presse
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