Артист Закиров ответил на обвинения в "крышевании" спонсирующей ВСУ Наргиз

Он заявил, что не несет ответственности за ее поступки

Дядя певицы Наргиз Фаррух Закиров прокомментировал обвинения продюсера Максима Фадеева в "крышевании" действий скандальной племянницы.

Музыкант заявил, что не может нести ответственность или оказывать влияние на поступки других людей, даже если они являются его кровными родственниками.

"Я могу нести ответственность только за себя", – четко заявил артист.



По его словам, сейчас он сосредоточен только на своем ансамбле "Ялла" и давно отошел от какой-либо политической деятельности.

Закиров подчеркнул, что всегда приветствовал дружбу между народами России и Узбекистана и тепло относится к российским слушателям. Он никогда не скрывал свои гастроли в РФ и делился ими в соцсетях.

Однако комментировать ситуацию вокруг племянницы Наргиз известный узбекский музыкант отказался, ограничившись надеждой, что его правильно поймут и больше эту тему поднимать не станут. Таким образом, Фаррух Закиров фактически дистанцировался от действий скандальной родственницы, сосредоточившись на собственном творчестве.

Ранее Наргиз предрекли большие проблемы с законом.