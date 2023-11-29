Это патология: психолог оценил высказывания Наргиз о России

Это патология: психолог оценил высказывания Наргиз о России
Наргиз. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Специалист не сомневается, что певица по-настоящему "одержима"

Психолог Артур Вафин высказался о неприязненном отношении Наргиз к россиянам. После пранка Вована и Лексуса, где узбекистанская певица призналась в жертвовании средств на нужды ВСУ, Наргиз продемонстрировала тату с украинским гербом – а дальше рассказала, что будет делать с Донецком.

Психолог уверен, что речь идет о патологии. У Наргиз имеется некая одержимость с "психологической бесовщиной". Творческий человек в таком случае пытается избавиться от собственных проблем с психикой посредством творчества – и не пытается их усугубить с помощью политики.

Психолог указывает, что отклонения могут варьироваться: начиная от множественных личностей и заканчивая истерией с маниакальным синдромом.

Вован и Лексус ранее представились в разговоре бывшим главой Минкульта Украины Александром Ткаченко. Певица сообщила, что долгое время помогает украинской армии деньгами – и даже показала на камеру татуировку с украинским гербом.

После резких заявлений Наргиз слова певицы на предмет финансирования ВСУ предложил проверить глава ФПБК Виталий Бородин.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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