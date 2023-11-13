Отмена всех концертов: Наргиз жестко поплатилась за оскорбления россиян

Отмена всех концертов: Наргиз жестко поплатилась за оскорбления россиян
Наргиз. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певицу не признали там, где она хотела заработать

Узбекистанская исполнительница, экс-протеже Максима Фадеева Наргиз вдруг отменила свой европейский тур, который планировала совершить в ноябре. После массовых выпадов в сторону российских коллег та вдруг замахнулась на западную сцену, однако обстоятельства сложились крайне неудачно.

К слову, свой тур Наргиз назвала Global World Tour. Однако, пишет "Неопра", ничего, что теперь хотя бы косвенно намекало на подобные масштабы, у Закировой не будет.

Буквально недавно певица выложила пост, в котором заявила об отмене концертов, запланированных на ноябрь. Саму причину такого фиаско певица отказалась называть.

Однако, пишут в Сети, Наргиз не смогла реализовать продажу даже половины билетов – судя по всему, это и стало причиной отмены тура.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что ранее сжегший российский паспорт певец Шарлот вдруг вознамерился "вернуться в Россию" – в связи с чем попросил пользователей собрать ему денег на билет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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