"Голова включилась в 29 лет": Майами публично покаялся перед Фадеевым

Певец корит себя последними словами за поступок в отношении продюсера

Несколько лет назад Олег Майами внезапно затеял конфликт с Максимом Фадеевым, в адрес которого высказал крайне неприятные слова. Бывший участник "Дома-2" вдруг поддержал Наргиз Закирову, которая на повышенных тонах прекратила сотрудничество с Максимом – заявил, что та "тоже сбежала от жирного".

Майами позднее каялся и жалел о сказанном. Стыдился себя самого и просил прощения перед своим бывшим продюсером. Недавно Олег признался, что считает себя главным виновником в отношениях с Максимом – слава вскружила голову, импульсивный характер и безответственность не довели его до добра.

Позднее артист пожалел о своих словах. В различных интервью он рассказывал, что наговорил о Фадееве много плохого и совершил поступки, за которые ему стыдно.

"Лишь в 29 лет включилась голова. До этого времени у меня было все. Я не ценил это в моменте", – рассуждает артист.

При этом Олег считает, что мог бы вновь сотрудничать с Максимом – однако с тех самых пор с ним так и не встречался. С тех пор Олег многое переосмыслил – и теперь желает поговорить с Фадеевым по душам.

За содеянное исполнитель жалеет и даже корит себя. Считает тогдашнее поведение со своей стороны абсолютно гнилым поступком. Однако в глубине души продюсер, как чуткий человек, считает Олег, понимал, что его оскорблял не бывший подопечный.

Кстати, несколько лет назад Олег признал, что пойти на конфликт с бывшим продюсером его подговорила сама Закирова, которая поливала Максима в СМИ.