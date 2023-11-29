Наргиз решили наказать после всех резких заявлений

Артистка известна своими выпадами в адрес РФ

Глава антикоррупционного фонда, общественный деятель Виталий Бородин попросил, чтобы беглую певицу Наргиз проверила Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ. Он считает, что артистку нужно наказать после всех резких заявлений.

По словам общественника, Наргиз Закирова, с февраля 2022 года живущая в Соединенных Штатах Америки, очень активно занимается дискредитацией России и россиян в социальных сетях. Беглая исполнительница не щадит даже своих поклонников, которые приходили на ее выступления и давали неплохо заработать на концертах.

В своем телеграм-канале Наргиз выкладывает фейки, а также цинично комментирует различные новости. Недавно ее разыграли пранкеры Вован и Лексус, в разговоре с ними Закирова пожаловалась, что ее заявления привели к активным противодействиям в России и странах СНГ. Некоторые заявления и вовсе можно расценить как призывы к экстремизму. Все это, по словам Бородина, тянет на признание иноагентом.

Напомним, некоторое время назад Наргиз попыталась снова начать работать в России, но в итоге отправилась обратно в Узбекистан. Там ей пришлось несладко – дошло до выступлений в ресторанах. Запланированные гастроли по Европе с хвастливым названием Global World Tour исполнительница вынуждена была отменить, потому что, как писали в сети, билеты распродавались из рук вон плохо.

