Как живет Добрынин из украинских "Сватов": "Получаю кайф"

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Актер Николай Добрынин, известный своей ролью Митяя в украинском сериале "Сваты", стал популярным после выхода этого проекта. Журналситы рассказывают о текущей жизни актера и его занятостях.
Николай состоит в браке с Екатериной Комиссаровой, и это уже третий брак для артиста. Супруги воспитывают свою дочь Нину.
Родившийся в Таганроге Добрынин окончил актерский факультет ГИТИС и является членом театра "Сатирикон" с 1985 года.
Не так давно проект "Сваты" подошел к концу, что вызвало неподдельную грусть у многих фанатов. Однако Николай без дела не остался – он продолжает жить и трудиться в Москве. В 2023 году он принимал участие в создании таких телевизионных проектов, как "Эффект домино", "Ласт квест" и "Юность". В своем последнем интервью актер подчеркнул, что в настоящее время он просто наслаждается жизнью и получает удовольствие от нее.
"Кайф получаю от жизни", – признается Добрынин.
Ранее сообщалось, что сериал "Сваты" хотят навсегда запретить на российском ТВ.
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