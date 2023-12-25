На распустившего руки Киркорова написали заявление в полицию

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Охранник московского Крокус Сити Холл написал заявление на поп-короля Филиппа Киркорова. Мужчина утверждает, что исполнитель нанес ему телесные повреждения легкой степени, о чем сообщают в социальных сетях.
За королем отечественной эстрады, как ходят давние слухи, прежде уже были замечены нецензурные и грубые выражения в адрес представителей медиа, эпатажные выходки... Однако такого не ждал никто.
Все произошло еще в конце сентября 2023 года после юбилейного концерта украинской звезды Ани Лорак, с которой Филипп состоит в близких дружеских отношениях. После выхода Каролины (настоящее имя певицы – прим. ред.) за кулисы пять поклонников, сопровождаемых Киркоровым, пытались поздравить Ани и вручить ей цветы. Однако охранник попросил компанию подождать – для этого требовалось разрешение, на которое нужно было потратить некоторое время.
Для короля поп-сцены, судя по всему, такой резкий отказ был неприемлем. Не на шутку разозлившись, Филипп замахнулся и толкнул охранника, после чего тот свалился со сцены. Мужчина отделался растяжением связок правого голеностопа.
Через несколько месяцев пострадавший решил подать заявление на артиста. Свои намерения поддержали адвокат Сергей Васильев и активисты движения "Сорок сороков".
Ситуацию прокомментировал юрист Александр Добровинский. Почти сразу после произошедшего у народного артиста состоялась беседа со следователем. После этого стороны смогли договориться – и теперь исполнителю ничего не грозит. Тем не менее, охранник обратился в органы, требуя привлечь певца к ответственности.
Внезапная смерть знаменитости потрясла страну
Больше четырех лет прошло со дня скоропостижной кончины Юлии Началовой. Но до сих пор трагический уход этой звезды будоражит сердца и умы миллионов людей