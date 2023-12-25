На распустившего руки Киркорова написали заявление в полицию

На распустившего руки Киркорова написали заявление в полицию
От певца пострадал охранник концертного зала

Охранник московского Крокус Сити Холл написал заявление на поп-короля Филиппа Киркорова. Мужчина утверждает, что исполнитель нанес ему телесные повреждения легкой степени, о чем сообщают в социальных сетях.

За королем отечественной эстрады, как ходят давние слухи, прежде уже были замечены нецензурные и грубые выражения в адрес представителей медиа, эпатажные выходки... Однако такого не ждал никто.

Все произошло еще в конце сентября 2023 года после юбилейного концерта украинской звезды Ани Лорак, с которой Филипп состоит в близких дружеских отношениях. После выхода Каролины (настоящее имя певицы – прим. ред.) за кулисы пять поклонников, сопровождаемых Киркоровым, пытались поздравить Ани и вручить ей цветы. Однако охранник попросил компанию подождать – для этого требовалось разрешение, на которое нужно было потратить некоторое время.

Для короля поп-сцены, судя по всему, такой резкий отказ был неприемлем. Не на шутку разозлившись, Филипп замахнулся и толкнул охранника, после чего тот свалился со сцены. Мужчина отделался растяжением связок правого голеностопа.

Через несколько месяцев пострадавший решил подать заявление на артиста. Свои намерения поддержали адвокат Сергей Васильев и активисты движения "Сорок сороков".

Ситуацию прокомментировал юрист Александр Добровинский. Почти сразу после произошедшего у народного артиста состоялась беседа со следователем. После этого стороны смогли договориться – и теперь исполнителю ничего не грозит. Тем не менее, охранник обратился в органы, требуя привлечь певца к ответственности.

Источник: Mash • Требует проверки
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