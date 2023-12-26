Стало известно, что произошло на самом деле

В начале декабря в жизни Сергея Пенкина произошло радостное и долгожданное событие – он наконец получил звание "Заслуженного артиста". Знаменитость был в восторге, когда узнал об этом, ведь последние годы он мечтал, чтобы его заслуги признали на более высоком уровне.

Однако вскоре после новости получивший звание Пенкин лишился концерта за границей. Появились сведения, что ему пришлось отменить свое выступление в Дубае ради того, чтобы принять участие в торжественной церемонии получения награды. Сообщалось, что оба мероприятия были назначены в один день, и артист расставил приоритеты.

Сам Пенкин эти сведения отвергает. По его словам, концерт в ОАЭ отменился по независящим от него причинам – сейчас в стране вспышка гриппа, и организаторы не хотят ухудшать ситуацию. Мероприятие было запланировано на 24 декабря, а вручение награды назначено на 27 декабря.

"Конечно, я рад и жду этого события, это то, чего я долго ждал", – признался знаменитость.

По неподтвержденным данным, дубайский концерт Сергея Пенкина может пройти в июне 2024 года.

Ранее артист рассказывал, как ему и еще нескольким звездам неизвестный олигарх дарил дорогие подарки.