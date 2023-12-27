В Кремле отреагировали на "голую вечеринку" Ивлеевой

В Кремле отреагировали на "голую вечеринку" Ивлеевой
Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Песков попросил журналистов "помиловать" его

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать комментарий по поводу вечеринки в одном из московских клубов. Пресс-секретарь президента даже попросил журналистов пощадить его и обойтись без таких вопросов.

Песков предложил журналистам, задавших ему вопрос о скандале вокруг Ивлеевой, опустить эту тему – и остаться, с его слов, среди тех немногих в России, кто не обсуждает прогремевший скандал.

"Прошу меня помиловать. Давайте останемся единственными, кто эту тему не обсуждает", – отреагировал Песков.

Сама тусовка с участием российских звезд состоялась неделей ранее в столичном "Мутаборе". Суд постановил, что мероприятие являлось пропагандой ЛГБТ*, деятельность которой запрещена на территории страны.

Кстати, эту тему Песков успел обсудить с Филиппом Киркоровым, который заявил, что увиденное у Ивлеевой его явно расстроило. В ответ на вопрос пресс-секретаря президента о том, что звезды "там устроили", певец сообщил, что просто явился, как ему казалось, на новогодний бал с дресс-кодом naked. А, появившись в клубе, пришел в шок от увиденного. Да и на мероприятии находился всего пару минут.

*признана экстремистской организацией решением Верховного суда

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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