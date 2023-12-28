Молодой человек младше звезды на 14 лет

С самого детства Кристина Орбакайте была окружена пристальным вниманием журналистов. Возможно, именно поэтому дочка Примадонны почти не рассказывает о своей личной жизни. Мало кто знает, но у певицы есть родной брат, который появился на свет во втором браке ее отца Миколаса Орбакаса.

Брат Орбакайте родился в 1985 году. Мальчика назвали Фабианом. Брат Кристины, в отличие от звездной сестры, никогда не стремился к сцене. Более того, он до сих пор старается всячески избегать внимания прессы.

По началу Алла Пугачева была категорически против, чтобы ее дочь поддерживала связь с отцом и его новой семьей, однако после сменила гнев на милость. После этого Орбакайте стала часто летать к отцу в Литву и построила замечательные отношения с его новой женой и родным братом.

Певица старше Фабиана на 14 лет, однако такая большая разница в возрасте не помешала брату и сестре сдружиться. Орбакас даже стал крестным отцом дочери Орбакайте.

Сейчас брат Кристины занимается компьютерной техникой. До этого он работал в логистической компании.

В личной жизни молодого человека тоже все прекрасно. Он уже несколько лет живет в гражданском браке с девушкой, которая очень понравилась его родителям.. Однако жениться и заводить семью Фабиан пока не спешит, чем очень расстраивает отца, который очень хочет понянчиться с внуками.

К слову, многие поклонники, которым повезло увидеть мужчину, отмечают, что дети Миколаса Орбакаса похожи, как две капли воды. И Кристина, и Фабиан унаследовали черты внешности отца, поэтому одного лишь взгляда на них хватает, чтобы понять, что они брат и сестра. Однако найти фото Фабиана ни в СМИ, ни в соцсетях практически невозможно.

Ранее стало известно, как Кристина Орбакайте "делила" сына с ее первым мужем.