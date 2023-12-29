Знаменитости пришлось пережить тяжелый период

Певица украинского присхождения Ани Лорак была замужем лишь однажды. Ее избранником стал турок Мурат Налчаджиоглу, с которым она была вместе в течение 10 лет. Со стороны их отношения выглядели счастливыми, артистка родила супругу дочь. Но оказалось, что на самом деле за запертыми дверьми ее брак не был радужным.

На ковровых дорожках Лорак, появляясь в компании мужа, сияла от счастья. Их отношения пережили даже период после рождения совместного ребенка, когда знаменитость сильно поправилась и ее активно критиковали в СМИ и соцсетях.

Знакомые поговаривают, что отговаривали Лорак от этого брака – они не верили, что турецкий бизнесмен является достойной партией для звезды такого масштаба. Плюс ходили слухи, что Налчаджиоглу не может жить без женского внимания. Однако Ани никого не слушала, певица верила, что их любовь сможет все преодолеть.

После развода Каролина не стала раскрывать причины, почему ее отношения с мужем дали трещину. В приоритете у нее были взаимоотношения с дочерью – артистка не хотела, чтобы об отце у нее были плохие впечатления. Бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения и сейчас даже иногда появляются на совместных мероприятиях.

Лишь недавно стало известно, что Лорак скрывала ото всех о своем браке с турком. Оказалось, что Мурат не стал отказываться от тусовок – этому он уделял очень много времени. И без других женщин там не обходилось. О любвеобильном нраве знали и родители бизнесмена, которые не воспринимали ни одну из избранниц своего сына серьезно. Пренебрежение в свой адрес доставалось и Каролине.

"Они относились к ней как к игрушке, с которой не скучно, потому что звезда и при деньгах", – рассказали знакомые с ситуацией люди.

При этом родители турецкого бизнесмена являются обеспеченными людьми, которые используют своего сына для того, чтобы заводил на тусовках связи с влиятельными людьми.

Сейчас же Ани Лорак счастлива в отношениях со звездным инструктором по йоге из Испании Исааком Виджраку. Недавно она появилась с ним в Москве на светском мероприятии.

Ранее стало известно, почему Лорак перестала общаться с Брежневой.