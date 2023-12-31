Ширвиндт публично унизил Петросяна: "От выступления волосы вставали дыбом"

Ведущий признался, что не мог выносить сольники известного сатирика

Телеведущий Михаил Ширвиндт не слишком рад тому, что происходит с отечественным телевидением. В недавнем интервью журналист заявил, что некоторые народные программы явно не отличаются профессионализмом. И Ширвиндт уже давно ностальгирует по советскому телевидению.

Однако не все в телевизоре во времена СССР приходилось по душе Михаилу. Телеведущий откровенно ненавидел выступления Евгения Петросяна. От увиденного Ширвиндт впадал в состояние немого ужаса.

"На всем теле волосы дыбом вставали. А еще рука тряслась, не мог от ужаса выключить телевизор", – высказался публицист.

Спустя десятилетия концерты с известным сатириком не кажутся Михаилу такими ужасными. На фоне того, что сегодня транслируют в массы "развлекатели", вполне неплохо, рассуждает журналист. Теперь он готов посмотреть сольный концерт с Евгением Вагановичем с немалым удовольствием – все его шутки выглядят наивными и милыми на фоне современного юмора.

Ширвиндт также вспомнил о своем увольнении с Первого канала, рассказав, что его программу заменили на проект "Давай поженимся" с Ларисой Гузеевой. Гендир Константин Эрнст устроил, со слов журналиста, истерику, когда Ширвиндт пытался уговорить его оставить передачу и не производить никаких замен.