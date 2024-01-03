Водянова назвала бесплатный способ борьбы с морщинами под глазами

Она признает, что для кого-то это может прозвучать дико

Каждая девушка в любом возрасте хочет выглядеть свежей и отдохнувшей. Но как быть, если годы неизбежно берут свое? Выход нашла известная российская модель Наталья Водянова. Своим секретом она поделилась с поклонниками.

Сейчас Наталье Водяновой 41 год, однако по ее лицу так совсем не скажешь – оно выглядит юным и подтянутым. Как призналась сама модель, такой результат дается ей не без труда: материнство и непростая работа не всегда оставляют время для полноценного отдыха и восстановления. Однако есть один бесплатный способ.

По словам Водяновой, этот способ – молитвы. Ежедневно она "молится" на свое лицо, прося дать ей еще немного времени, прежде чем морщины станут глубже. Модель призналась, что буквально разговаривает со своей кожей, упрашивая отсрочить ее увядание. Она отмечает, что со стороны это может показаться какой-то дикостью – тем не менее, сама Водянова верит, что это работает, и результат определенно есть.

А вот против отеков и темных кругов под глазами одних молитв недостаточно. Тут Водянова использует специальный японский увлажняющий спрей и массажер для области вокруг глаз.

Ранее Водянова поделилась кадрами со своей свадьбы.