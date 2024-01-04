Стали известны подробности похорон ведущей "Время" на Первом

Все спланировали давно

Екатерина Андреева – одна из самых популярных ведущих на российском телевидении. В недавнем интервью один из вопросов был о словах, которые будут произноситься на ее похоронах. Андреева не удивилась вопросу, поскольку ее солидный опыт на телевидении касался не раз и траурной темы.

Ведущая ответила, что много лет работает в кадре и примерно понимает, как будут провожать ее в последний путь, ведь она не раз читала прощальные речи на своих коллег советского периода.

"Я думаю, что примерно вот так же и будут говорить", – уверена первая красавица российских телеэкранов.

Андреева не стала скрывать, что обладает весьма чувствительной натурой и заставить ее плакать несложно. Она вспомнила один из недавних сюжетов, подводка к которому вызвала слезы на ее глазах – ведущую растрогал героизм волонтеров, о которых был текст.

Напомним, что помимо телеэкранов, красавица-ведущая появляется и в кино. Несколько воплощенных ею персонажей вызвали симпатию кинозрителей. Поклонников у Андреевой немало, в ее блогах сотни тысяч подписчиков, внимательно следящих за жизнью звезды.

Так что в некрологах, может быть, и скажут больше о ее профессиональной деятельности, но на личных страницах явно будет немало теплых слов о самой Андреевой, ее красоте и добром характере.

Ранее мы писали, что Екатерина Андреева в очередной раз поразила фанатов своей фигурой, опубликовав короткий ролик из хамама.